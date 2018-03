Papy Mison Djilobodji : « Ce que Aliou Cissé attend de moi »

El Hadji Papy Mison Djilobodji a été rappelé mardi en sélection, après 3 ans d'absence, pour deux matches amicaux contre Ouzbékistan et la Bosnie en mars, pour lesquels le défenseur d'Anderlecht, Kara Mbodji est forfait. Le défenseur de Dijon ne cache pas son plaisir de retrouver l'équipe nationale du Sénégal.

Il s'est dit "très bien surpris", mais agréablement de cette convocation, précédée par un échange téléphonique avec le sélectionneur Aliou Cissé.



"C'est le travail qui commence à payer. Maintenant, on ne va pas s'arrêter de travailler. On va continuer sur la lancée pour avoir des récompenses. Je ferai le boulot", rassure Djilo, qui indique qu'il a été appelé pour "donner le bon exemple". "Il attend de moi que je donne le bon exemple. C'est-à-dire aider les jeunes, faire de bons entraînements et aider le pays, comme eux l'ont fait en se qualifiant pour la Coupe du monde", a déclaré Djilobodji, dans le site de Dijon.



La première de Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal avait coïncidé avec la dernière cape de Papy Djilobodji. Le défenseur de Dijon faisait partie de la première sélection de l'actuel coach des Lions, lors des matches amicaux contre le Ghana (2-1) et le Havre (2-1), en mars 2015. Depuis, il a été zappé, après un malentendu avec le sélectionneur Aliou Cissé. Avec Dijon DOC, "Djilo" fait partie, aujourd'hui, des défenseurs sénégalais les plus réguliers en club (21 titularisations pour un temps de jeu 1.890 minutes)...