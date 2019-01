Papis Xaragne Lô cogne Aziz Ndiaye : " Buzz rek lay woute, Loumou dèf Wakh ko !"

Le bras droit de Modou Lô broie toujours du noir suite à la défaite de son poulain, Papis Xaragne Lô, puisque c'est de lui qu'il s'agit a déversé sa bile sur Aziz Ndiaye. Selon lui, le promoteur, homme d'affaires et membre du staff de Balla Gaye II devrait savoir raison garder et être plus humble. En effet, selon Papis Xaragne, Aziz Ndiaye cherche uniquement à faire le buzz, et à tout prix...