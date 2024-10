Pape Thiaw : Un départ prometteur à la tête de l'équipe avec un 4-2-3-1 percutant et bien huilé contre le Malawi

Le Sénégal a retrouvé son éclat sous la direction de Pape Thiaw, fraîchement nommé entraîneur intérimaire après la mise en retrait d’Aliou Cissé. Lors de la large victoire 4-0 contre le Malawi, Thiaw a fait une entrée remarquée en alignant une équipe équilibrée dans un schéma tactique en 4-2-3-1 qui a parfaitement fonctionné. Ce succès non seulement rassure les supporters, mais démontre aussi que Thiaw est prêt à relever le défi laissé par son prédécesseur.



Dès les premières minutes du match, le Sénégal s’est imposé avec un pressing haut et une organisation tactique claire. Le choix du 4-2-3-1, le dispositif des équipes prudentes un système souvent jugé classique mais efficace, a offert au Sénégal un équilibre entre défense et attaque. Ce schéma a permis à l’équipe de jouer de manière compacte tout en offrant de la liberté aux ailiers et aux attaquants, qui ont su exploiter les faiblesses du Malawi.



Pape Thiaw, qui avait déjà prouvé sa compétence à la tête de l’équipe locale du Sénégal lors du dernier CHAN, a montré qu’il savait parfaitement adapter son approche aux besoins du moment. L’organisation défensive était solide, les milieux de terrain ont su dicter le rythme du jeu, et les attaquants ont été efficaces devant le but.



Un 4-2-3-1 percutant et pragmatique



Sous ce système, le duo d’attaque a fait parler sa puissance et sa complémentarité. En attaque, Nicolas Jackson, très mobile, a excellé en profondeur, tandis que son coéquipier Illimane s’est montré décisif dans les duels et la finition. Les deux attaquants, soutenus par les milieux offensifs, ont constamment mis la défense malawite sous pression.



Au milieu, Pape Guèye et Camara ont dominé les débats, en assurant la transition rapide entre la défense et l’attaque. Leur maîtrise technique et leur capacité à distribuer le ballon ont permis au Sénégal de maintenir une emprise sur le match. Sur les ailes, Ismaïla Sarr et Sadio Mané ont été des flèches imprévisibles, créant plusieurs occasions de but grâce à leur vitesse et à leurs dribbles incisifs.



Une démonstration tactique et une équipe revigorée



Avec ce résultat, Pape Thiaw prouve qu’il a su tirer le meilleur de son effectif, tant sur le plan individuel que collectif. Son choix de maintenir un 4-2-3-1 équilibré a permis au Sénégal de dominer tous les aspects du match, avec des joueurs comme Seny Dieng qui n’ont eu que peu de travail à faire dans les camps , tant la structure mise en place était solide.





L’impact de Pape Thiaw sur l’équipe



Si le Sénégal a affiché un visage aussi conquérant, c’est en grande partie grâce à l’approche motivante de Pape Thiaw. Sous son leadership, les joueurs semblaient plus libérés, prêts à jouer un football offensif tout en restant disciplinés dans les replis défensifs. Après le match, plusieurs joueurs, dont Pape Guèye et Nicolas Jackson, ont souligné l’influence positive de Thiaw, qui a su insuffler une nouvelle dynamique tout en renforçant la cohésion du groupe.



“Le coach Pape Thiaw nous a demandé de prendre du plaisir et de jouer le football que nous savons faire, et c’est ce que nous avons fait”, a déclaré Pape Guèye après le match. L’impact du nouveau coach se reflète dans cette approche simple mais efficace, qui permet aux joueurs de s’exprimer pleinement sur le terrain.



Des perspectives prometteuses pour l’avenir



Cette première sortie réussie sous l’ère Thiaw met en lumière la capacité de l’entraîneur à maintenir l’équipe sénégalaise compétitive, même en l’absence de son sélectionneur principal. Le 4-2-3-1 utilisé face au Malawi pourrait bien devenir la base tactique de l’équipe pour les matchs à venir, offrant à la fois solidité défensive et fluidité offensive.



Avec ce résultat convaincant, Pape Thiaw a su rassurer les sceptiques et prouver qu’il est prêt à assumer l’intérim avec brio. Si l’équipe continue sur cette lancée, le Sénégal pourra aborder ses prochaines échéances avec confiance, en visant une qualification solide pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) et en gardant l’espoir de briller sur la scène internationale.



Pape Thiaw a posé les bases d’un avenir prometteur pour le football sénégalais. Reste à voir si cette dynamique positive se confirmera lors des prochaines rencontres, mais pour l’instant, l’intérim de Thiaw commence de la meilleure des manières.