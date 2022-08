Pape Diop hausse le ton : « Ils me demandent d’être du côté du peuple, alors que depuis mes 20 ans, j’ai toujours été à ses côtés… Eux, qu’est-ce qu’ils ont fait pour le peuple? »

Le président de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey a fait face à la presse cet après-midi pour enfin, édifier les sénégalais sur sa position concernant la 14e législature qui se profile dans quelques semaines. La messe est donc dite ! Pape Diop va rejoindre la coalition Benno Bok, Yakaar pour les cinq ans de législature.



Les raisons du président de la convergence démocratique Bokk Gis-Gis sont bien énumérées. D’abord, pour éviter le blocage institutionnel. Selon la tête de liste de Bokk Gis-Gis, ne pas donner la majorité au président de la république Macky Sall reviendrait à empêcher le gouvernement de travailler et aussi, à faciliter au chef de l’État de prendre des ordonnances qui sont, selon lui, des options anti démocratiques. C’est ce qu’il a fait savoir ce jeudi avec ses alliés Aliou Sow et Mamadou Lamine Massaly.



Par ailleurs, Pape Diop a lancé des mots pour égratigner une partie de ses camarades de l’opposition qui n’ont aucune autre option que de forcer leur ignorance et bloquer la marche du pays qui, au regard des enjeux économiques, n’a nullement besoin de cette frange de politiques insoucieux de ces enjeux-là. Il est donc temps, selon l’ancien maire de Dakar, d’édifier les gens sur les motivations de cette opposition qui a trompé une bonne partie de la jeunesse sénégalaise avec de la manipulation.



« Ces personnes derrière les claviers ne peuvent pas m’arrêter. Il faut que nous nous éveillions. L’assemblée doit jouer pleinement son rôle. J’entends parfois les gens dire de rester aux côtés du peuple. C’est quoi rester aux côtés du peuple ? Moi, depuis mes 20 ans, j’ai toujours été aux côtés du peuple. Et vous qu’est-ce que vous avez fait pour le peuple ? » Se demande la tête de liste de BGG/ Liggeey sous un ton sec pour se désoler de la position de ses détracteurs.