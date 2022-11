Pape Abou Cissé : « Il nous reste à montrer d’autres choses… »

Le Sénégal peut encore monter en puissance dans cette coupe du monde de football, c’est l’avis tranché du défenseur sénégalais qui est entré en fin de partie contre l’Équateur vaincue (2-1).

« Il n’y a pas de pression, on a un bon groupe, on est solidaire. Quand je faisais mon entrée en jeu, le coach me disait, il reste 4 minutes il faut rester encore fort, et bien voilà on a apporté notre contribution, et c’est un réel plaisir, on est content. On ne doute jamais, on prend les matches un par un et différemment aussi... »

D’après l’ancien joueur de l’AS Pikine, le coach Aliou Cissé a été déterminant dans la préparation et la motivation du groupe.

« On rend grâce à Dieu pour cette qualification. On est très content, mais le boulot vient juste de commencer. Il nous reste à montrer d’autres choses. Depuis toujours, le coach livre des messages forts motivants. Il est plus motivant que nous durant les matches, son discours nous a permis de nous surpasser et de remporter ce match. Le coach s’il pouvait, il allait mettre son équipement et jouer les matches. C’est un match combatif et c’est normal, c’est comme ça que l’Équateur joue et en plus avec l’enjeu de la rencontre. On a l’habitude de jouer ce genre de match, donc il fallait répondre présent! »