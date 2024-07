Palais de justice: le livreur M. Wade condamné à 2 ans de prison pour possession de 26 plaquettes de kush et 19 cornets de chanvre.

Attrait, ce 24 juillet, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar pour offre et cession de drogue, le jeune M. Wade a été jugé coupable du chef d’accusation. Il a écopé de 2 ans d’emprisonnement ferme.



Les faits remontent au courant du mois de juillet. En effet, le prévenu M. Wade a été interpellé en possession de 19 cornets de chanvre indien et 26 plaquettes de Kush, une drogue au mélange de feuilles séchées et de produits chimiques comme l'acétone.



À la barre, le mis en cause conteste les faits et s'explique.



« Les policiers m’ont surpris dans un domicile où j’étais passé pour acheter. Ils n’ont rien trouvé sur moi», a-t-il d’abord confié. Après l’avoir écouté, la presidente du tribunal a jugé nécessaire de lui exposer les éléments d’enquête pour lui rafraîchir la mémoire. Il ressort de ces débats que le prévenu a été surpris en train de conditionner la drogue dans des sachets. Interpellé sur le procès verbal d’enquête des agents enquêteurs, M. Wade reconnaît partiellement les accusations.



« Les policiers n’ont trouvé que la somme de 50 000 Fcfa que j’avais par devers moi et 10 cornets de chanvre indien », a soutenu le jeune homme, livreur de son état. Il contestera la propriété des autres produits prohibés.



« Les autres drogues trouvées ne m’appartiennent pas», a ajouté A. Wade.



Le représentant du ministère public a demandé une application de la loi pénale en son encontre.







Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a reconnu le sieur M. Wade coupable en le condamnant à 2 ans ferme de détention préventive.