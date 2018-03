PSG : Drogba juge le projet

Dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, Didier Drogba (40 ans) évoque le projet du Paris Saint-Germain. L'attaquant ivoirien estime que le club de la capitale doit se montrer patient avant d'atteindre son objectif en Ligue des Champions, et prend comme exemple son sacre en 2012 avec Chelsea.



"Oui, il est sur la bonne voie, mais le PSG a encore des étapes à franchir. Nous sommes passés par plusieurs demi-finales, une finale (2008) avant d’y arriver (2012). Cela prend du temps et, on le voit, ce n’est pas forcément la meilleure équipe sur le papier qui remporte ce trophée-là. L’aventure a duré plus de huit ans à Chelsea et, remporter la Ligue des Champions, cela a été une satisfaction et, surtout, un soulagement", a expliqué l'ancien Marseillais.