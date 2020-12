PSG/Bashakshir : Le fort soutien de PARIS à Pierre WEBO.

Après avoir soutenu l’entraîneur adjoint de l’Istanbul Basaksehir Pierre Webo, victime de racisme, en quittant le terrain mardi en signe de protestation, les joueurs du Paris Saint-Germain, les supporters et le club en général ont à nouveau affiché leur solidarité mercredi lorsque le match a repris à la 13e minute (5 - 1).



D'abord les joueurs des deux équipes et l'arbitre de la rencontre, ont porté un t-shirt avec le message " No to racim" (non au Racisme), slogan de l'UEFA, avec le logo des deux équipes durant l'échauffement.

Ensuite avant le coup d'envoi, les joueurs et l'arbitre se sont réunis au rond central avec leur toujours les t-shirts au lieu de s'aligner sur le terrain comme à l'accoutumée.



À l'issue de la rencontre Presnel Kimpembe et kyllian Mbappé ont offert leur maillot au Camerounais en guise de soutien, indique RMC.

Enfin, dans les vestiaires, le Président du club de la capitale parisienne, Nasser Al-khaleïfi a offre un maillot à Webo, floqué à son nom, la tunique est dédicacée par tous le joueurs du PSG.