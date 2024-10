PROLONGATION DU CONTRAT DU SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL DU SÉNÉGAL : L’Etat dit niet à Aliou Cissé

Fin de l’idylle entre Aliou Cissé et l’équipe nationale de football du Sénégal. Dans une lettre confidentielle envoyée à la Fédération sénégalaise de football, le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture (tiers-payeur) a notifié à l’instance fédérale, sa désapprobation quant au prolongement pour un an du contrat entre l’ancien capitaine des Lions et le Sénégal. Selon des sources de Sud Quotidien, la FSF dont le comité d’urgence s’est réuni hier, mardi 1er octobre, devrait rendre public la décision de l’Etat ce mercredi 2 octobre. Une situation inédite à 72 heures de la publication de la liste des joueurs retenus pour la double confrontation face au Malawi (le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe) comptant pour les 3eme et 4eme journées des qualifications pour la coupe d’Afrique des nations prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.



Terminus ! Le contrat liant le sélectionneur national, Aliou Cissé à la Fédération sénégalaise de football (FSF) ne sera pas renouvelé. Ainsi, en ont décidé les nouvelles autorités.



Dans la lettre confidentielle envoyée à l’instance fédérale du football sénégalais, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, désapprouve la volonté de la FSF de prolonger le bail avec l’ancien capitaine des Lions. L’information devrait être officialisée ce mercredi 2 octobre par les services de la FSF. Ce, à l’issue de la réunion du comité d’urgence tenue hier, mardi 1er octobre. Dans son argumentaire, le département des Sport semble mettre le curseur sur la bronca de plus de plus grandissante du public, particulièrement les huées des supporters du stade du Président Abdoulaye Wade suite au match nul (1-1) enregistré face aux Étalons du Burkina Faso. Un but intervenu à la 95ème minute de jeu.



La victoire (0-1) acquise à l’extérieur devant le Burundi à Lilongwe au Malawi n’a pas fait fléchir la position de l’État qui a décidé de ne pas suivre la Fédération sénégalaise de football dans sa volonté de prolonger le bail de Aliou Cissé pour un an au moins. Pour rappel, l’ancien capitaine des Lions issu de la Génération 2002, avait pris les rênes de la sélection nationale en mars 2015 après l’échec d’Alain Giresse à la coupe d’Afrique des nations en Guinee-Équatoriale où les Lions ont été éliminés dès le premier tour. Cissé va remporter la CAN 2021 le 6 février 2022, a Yaoundé, après les CAN 2017 où il a été battu en quart de finale par le Cameroun dans l’épreuve fatidique des tirs au but. En 2019, il se hisse en finale mais perd devant l’Algérie (1-0). En 2023, il sortira aussi prématurément de la CAN face à la Côte d’Ivoire lors d’une séance des tirs au but (5-4) après un match nul (1-1). Aliou Cissé va aussi jouer deux coupes du monde.



D’abord en 2018 en Russie où les Lions se feront éliminer au premier tour. En 2022, la sélection franchit la première étape avant de buter sur l’ogre anglais qui sera sans pitié (3-0) en 8èmes de finale. Avec la nouvelle décision, il reste à savoir qui va diriger la sélection nationale lors de la double confrontation face au Malawi le 11 octobre à Dakar et le 15 octobre à Lilongwe ? Les convocations ont été déjà envoyées par Aliou Cissé lui-même pour respecter la règle des 15 jours. Est-ce que c’est son adjoint Pape Bouna Thiaw qui va assurer l’intérim ? Le cas échelant, jusqu’à quand ? Puisqu’au mois de novembre les Lions vont effectuer un déplacement à Abidjan pour y affronter le Burkina Faso pour la finale de la poule, avant de recevoir le Burundi pour la 6ème et dernière journée des qualifications pour la CAN 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.