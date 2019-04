PL : Sadio Mané parmi les nominés pour le joueur de l’année

La PFA (Professional Footballers’ Association) a communiqué ce samedi midi la liste des nominés pour le trophée de joueur de l’année en Premier League. Ainsi, six joueurs ont été désignés pour rafler cette prestigieuse récompense.

On y retrouve trois joueurs de Manchester City avec Sergio Aguero, Raheem Sterling et Bernardo Silva. Liverpool est également bien représenté avec Sadio Mané et Virgil van Dijk. Le dernier nominé n’est autre qu’Eden Hazard (Chelsea). Qui succédera à Mohamed Salah vainqueur du trophée la saison dernière ?