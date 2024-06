Ouverture des assises des entreprises/ Baïdy aux autorités: « Notre secteur, nous le voulons plus fort et plus productif »

La cérémonie des assises de l’entreprise édition 2024 est présidée ce matin par le ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr. Après la remise de Label aux entreprises qui se sont particulièrement illustrées dans divers domaines notamment la gouvernance et l’éthique, l’environnement et le développement durable, l’engagement communautaire entre autres, le président du conseil national du patronat (CNP) a délivré son discours d’ouverture. Une occasion pour accueillir les membres du gouvernement et leur faire part des attentes des entreprises qui ont choisi pour thème cette année : « le partenariat public privé et contenu local ».







Investir, créer des emplois durables et renforcer la protection sociale, tels sont les enjeux dont les entreprises sont confrontées. « Nous entrons dans une nouvelle ère pour un Sénégal souverain, juste et prospère. La dynamique républicaine qui s'installe est celle du patriotisme, de la citoyenneté, de l'équité, de la cohésion, de la justice, ainsi que des relations de confiance et d'engagement Etat/Secteur Privé.



Quand on regarde cet hémicycle, on ne peut qu'être fier du « Regard» d'autant de Chefs d'entreprise, de femmes et d'hommes engagés pour ce Sénégal-là » a estimé le président du CNP devant les représentants de l’Etat.







Le monde entier a vu notre AND de patriotisme après l’élection présidentielle qui a vu l’arrivée du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye. Selon le président du CNP, le Sénégal est rentré dans une nouvelle ère de cohésion et de justice sociale qui devrait bien être favorable aux entreprises . Ainsi, les attentes de l’entreprise et des travailleurs sont plus que jamais une réalité pour Baïdy Agne, « l’entreprise n’est pas une charge pour la nation, mais de contributeur fiscal. Aimer l’entreprise n’est aimer le Sénégal et aimer le Sénégal c’est investir au Sénégal » Nous allons échanger sur le climat des affaires et la situation des investissements privés dans l’espace des affaires. La confiance, l’optimisme et l’engagement sont visibles à travers ces assises qui portent sur le partenariat public privé et le contenu local. « Le monde se divise et nous invite à faire face aux défis de souveraineté . Il est l’heure de passer à de nouveaux paradigmes. Ainsi, certaines attentes sont à l’heure… »: il faut préserver les acquis majeurs , renforcer la commande publique des entreprises , renforcer leur capacités, élargir le contenu local dans les secteurs porteurs de croissance à travers une loi générale du contenu local avec le soutien de l’Etat impose aux entreprises qui doivent s’organiser au regard des exigences qui s’imposent à elles.







En effet, ces assises des entreprises sont l’occasion pour le Cnp, de faire prévaloir une intégration d’un secteur productif: « ce secteur, nous la voulons plus forte ». Le parti de l’entreprise précise qu’il ne s’agit point d’opposer investissement privée national et étranger. Dans la coopération bilatérale et multilatérale, il s’agit de prendre en compte les réalités et se basant les un partenariat doublement bénéfique.







Les droits de l’employeur et de l’employé pour une atmosphère au sein des entreprises, profitable à tous les acteurs concernés, l’équité pour mieux élargir l’assiette et moins de contentieux et d’arbitrage sont tant de facteurs qui interpellent les entreprises avec un accompagnement conséquent de l’Etat. « À l’entreprise de comprendre ses obligations, mais à l’Etat de procéder à des mesures d’accompagnement » déclare Baïdy Agne qui