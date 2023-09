Oustaz Alioune Sall : « Notre jeunesse perdue, doit faire un retour aux enseignements du prophète… »

La nuit du Mawlid doit être une très bonne opportunité pour la jeunesse de se rappeler des valeurs que le prophète (PSL) représente et qui lui ont valu cette reconnaissance universelle : Celle d’être l’élu parmi toutes les créatures. Dans un contexte où l’espoir tend à disparaître chez un bon nombre de jeunes, où les comportements laissent à désirer et où la pudeur même, « n’existe » plus, il est urgent d’après le prêcheur Oustaz Alioune Sall, de penser à faire un retour aux fondamentaux. C’est à dire aux bonnes pratiques et à se réapproprier des enseignements du prophète Mohamed (PSL).