Ousmane Sonko sur la polémique: " Je dis souvent que Pastef est le problème du Pastef".

Revenant sur les fonds qui sont dégagés pour soigner leurs malades, Ousmane Sonko a tenu à apporter des éclairages sur ce sujet. Selon lui, avant d'accéder au pouvoir, leur parti utilisait ses propres moyens pour assister leurs malades, et lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, il a été décidé de dégager un fond pour davantage venir en aide à ces gens, notamment à ceux qui doivent être pris en charge d'une façon urgente. M. Sonko a regretté la polémique que cette mesure a suscitée, notamment dans les rangs de son parti. Une occasion de sensibiliser ses militants en leur demandant de faire davantage confiance aux nouvelles autorités et de ne pas prêter une oreille attentive à leurs détracteurs. « Il y a des gens qui sont dans nos rangs, mais qui ne sont pas du Pastef, notamment certains qui sont sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas vous laisser embarquer comme ça et soyez vigilants, car tout se fera dans les règles de l'ar[…]. Je dis souvent que Pastef est le problème du Pastef".