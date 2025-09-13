Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe »


Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu aux critiques concernant ses nombreux voyages, en particulier ceux dans les pays arabes et en Asie. Dans son discours prononcé ce samedi devant la diaspora sénégalaise en Italie, il a révélé que le président Bassirou Diomaye Faye l'avait chargé de missions diplomatiques dans ces régions.

Le chef du gouvernement a également profité de l'occasion pour régler ses comptes avec l’opposition, affirmant « ne pas trop aimer voyager », contrairement à ce que ses détracteurs lui reprochent souvent.
Autres articles
Samedi 13 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale »

Diaspora Bonds : Cheikh Diba appelle les Sénégalais de l’extérieur à être des « acteurs privilégiés dans la transformation nationale » - 13/09/2025

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête

523 Millions F CFA Évaporés : L’Électrification Fantôme de Keur Massar Plonge la Sicap dans la Tempête - 13/09/2025

Berlin, Paris et Londres appellent à

Berlin, Paris et Londres appellent à "l'arrêt immédiat des opérations militaires israéliennes" à Gaza-ville - 12/09/2025

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas

L'Assemblée générale de l'ONU soutient un futur Etat palestinien, mais sans le Hamas - 12/09/2025

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde

La cheffe nigériane Hilda Baci tente de cuisiner la plus grande marmite de riz jollof au monde - 12/09/2025

Thiès - Formation de recyclage :

Thiès - Formation de recyclage : "Le métier d'assistant à la sécurité de proximité est devenu beaucoup plus complexe et exigeant au regard du nouvel environnement social..." (Oumar Touré) - 12/09/2025

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique

Serigne Assane Kane claque la porte et lance la CODES : l’écologie au cœur du combat politique - 12/09/2025

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar

Situation politique et économique : Le FDR annonce un grand rassemblement le mois prochain à Dakar - 11/09/2025

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente

Bocar Samba Dièye : 12 victoires judiciaires, 20 ans de procédure, et toujours en attente - 11/09/2025

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle

Trump annonce la mort de son allié Charlie Kirk tué par balle - 10/09/2025

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise

Crise dans le secteur du BTP : Les Travailleurs de CDE lancent un appel au Gouvernement pour sauver l'entreprise - 10/09/2025

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine”

Tambacounda : un malade mental viole une femme et se dit envoyé pour une “mission divine” - 10/09/2025

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre - 09/09/2025

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés - 09/09/2025

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu - 08/09/2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025 - 08/09/2025

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant' - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom - 07/09/2025

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire - 06/09/2025

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! »

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! » - 06/09/2025

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse - 04/09/2025

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain - 04/09/2025

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux - 04/09/2025

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées - 04/09/2025

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal - 03/09/2025

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses - 03/09/2025

RSS Syndication