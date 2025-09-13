Ousmane Sonko justifie ses voyages : « Le président de la République m’a confié des tâches en Asie et dans les pays du Golfe »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu aux critiques concernant ses nombreux voyages, en particulier ceux dans les pays arabes et en Asie. Dans son discours prononcé ce samedi devant la diaspora sénégalaise en Italie, il a révélé que le président Bassirou Diomaye Faye l'avait chargé de missions diplomatiques dans ces régions.
Le chef du gouvernement a également profité de l'occasion pour régler ses comptes avec l’opposition, affirmant « ne pas trop aimer voyager », contrairement à ce que ses détracteurs lui reprochent souvent.
