Ousmane Sonko interpelle l’État sur le marché de Tilène : « Si l’État ne peut pas terminer le chantier, nous allons le récupérer, le terminer dans les plus brefs délais »

Le maire de la ville de Ziguinchor a lancé un message au ministre du Commerce qui avait annoncé l’ouverture du marché Tilène, dans le courant de Mai 2023. Un différé dû selon Ousmane Sonko, à un retard de paiement. C’est pourquoi il lance le message : « L’Agetip nous a informé que le marché Tilène est réalisé à 80%. Il y a des lenteurs et le peu que je connais c’est qu’il y a des lenteurs de paiement de la part de l’État. Le marché Tilène appartient à la ville de Ziguinchor qui détient le titre foncier. La loi dit que les marchés relèvent des communes. Maintenant si l’État ne peut pas terminer le marché, nous allons le récupérer et le terminer dans les plus brefs délais pour que les Ziguinchorois puissent en jouir », fait savoir le maire Ousmane Sonko.