Ousmane Sonko aux Ziguinchorois : « Nous allons commencer à faire le grattage et le nivellement des grandes artères des quartiers avant l’hivernage »

« Nous avons une enveloppe d'environ 2 milliards pour le pavage de cette année », fait savoir le maire de la ville de Ziguinchor.

Ousmane Sonko faisant face aux Ziguinchorois pour présenter les grands chantiers de la ville, d'annoncer : « nous ferons ce qui est possible. Le plus important est que toutes les routes soient praticables. Nous allons commencer à faire le grattage et le nivellement des grandes artères des quartiers avant l’hivernage pour permettre aux voitures et motos d’y accéder.. »



Ainsi, il ajoute : « si nous aménageons nos boulevards avec tout ce qui s’y est passé, nous aurons de très belles avenues. Il faut que nous travaillions tous pour permettre à Ziguinchor de devenir très vivable », conclut le maire de la capitale sud du pays.