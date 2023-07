Ouakam/ Les propos glaçants d'un jeune: " Arrêtons de critiquer la jeunesse...Elle traverse l'Atlantique pour échapper à la galère"

À Ouakam, 17 corps de jeunes sénégalais ont été repêchés par les pompiers. Ce lundi, beaucoup de jeunes ont rallié les lieux pour assister aux opérations de sauvetage.



Interrogé, l'un d'eux a décrit la situation

d'une façon très froide" Arrêtons de critiquer la jeunesse...Les jeunes font de leur mieux parce que les choses sont dures au Sénégal. C'est difficile d'être dans un pays où tu ne peux pas trouver un emploi alors que tu as un métier ou bien des diplômes. À la maison, tu ne peux même pas gérer les besoins les plus élémentaires. Et pourtant, ta mère et tes petits frères et petites sœurs ne comptent que sur toi pour s'en sortir. Il faut le dire, les jeunes veulent juste échapper à la galère", a-t-il martelé.



Ce lundi, plusieurs corps de jeunes migrants ont été repêchés à la plage de Ouakam, après le naufrage d’une pirogue au large de Dakar. Au Sénégal, les jeunes continuent à braver la mer en multipliant les départs sur la route migratoire...