Oscars 2022 : quatre questions sur la gifle de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie

Une assistance stupéfaite et une image peu glorieuse qui restera dans l'histoire de la plus prestigieuse cérémonie du 7e art. L'acteur américain Will Smith a provoqué la stupeur, dimanche 27 mars, en assénant une grosse gifle sur scène à l'humoriste Chris Rock, qui venait de faire une plaisanterie au sujet de son épouse lors de la cérémonie des Oscars. Franceinfo revient sur cette polémique, qui a éclipsé le reste de la soirée.



Que s'est-il passé ?



L'incident est survenu en plein cœur de la 94e cérémonie des plus prestigieux prix d'Hollywood. Connu pour son humour corrosif, Chris Rock, l'un des présentateurs de l'événement, venait de faire une plaisanterie sur l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett-Smith. "Jada, je t'adore, j'ai hâte de voir la suite d'A armes égales !", a-t-il lancé, en comparant les cheveux de la comédienne, coupés à ras, au crâne rasé de Demi Moore dans le film de Ridley Scott sorti en 1997.



Jada Pinkett-Smith, qui a récemment évoqué sur les réseaux sociaux souffrir d'alopécie (une chute partielle ou totale des cheveux), a levé les yeux au ciel. D'abord hilare, Will Smith est ensuite monté sur scène et a adressé une puissante gifle à Chris Rock, le bruit du coup résonnant dans les micros devant les spectateurs abasourdis.





La chaîne américaine ABC a coupé le son pendant la scène qui a suivi, mais le dialogue était audible sur des télévisions étrangères. "Wow. Wow. Will Smith vient de me démonter la tête", a lâché Chris Rock. "C'était une blague sur A Armes égales !", s'est-il justifié auprès de l'acteur. "Garde le nom de ma femme en dehors de ta putain de bouche", a hurlé à deux reprises Will Smith, revenu au côté de son épouse.



Quelles ont été les réactions ?



Le coup de sang de Will Smith a estomaqué l'assistance. Alors que quelques éclats de rire avaient d'abord retenti dans le public, certains pensant à une mise en scène entre les deux hommes, un silence gêné s'est vite installé. Le geste a décontenancé les stars comme les téléspectateurs. Une photo de l'actrice Nicole Kidman, sous le choc, est devenue virale sur les réseaux sociaux.