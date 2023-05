Opérations pré-hivernage : Fatick anticipe sur les effets des inondations et renouvelle ses infrastructures.

Après le démarrage officiel, le 13 mars dernier, des opérations pré-hivernales 2023 par l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), lesquelles visent à réduire drastiquement les problèmes liés aux inondations, la ville de Fatick entame ses travaux de prévention. Ils vont généralement se résumer au curage, à l’entretien et au nettoyage du réseau de l’Onas dans cette partie centre du pays.







« L’année dernière, nous avons enregistré des pluies jamais connues par la ville depuis des décennies. Fatick était inondée. Nous sommes en train de curer le réseau. Nous avons un linéaire de 14 km, le curage concerne 8 km, les 6 km qui restent constituent le réseau construit en 2022 », a indiqué le chef de projet régional de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Moussa Guèye.







L’année dernière, 220 mm de pluies ont été enregistrées dans la ville de Fatick en l’espace de 3 jours entraînant des inondations dans les quartiers Émetteur, Daral, Peulgha, Darou Rahman entre autres. Pour parer à toutes les éventualités, l’Onas a pris les devants dans le but de minimiser au maximum les risques d’inondation. Ainsi, des équipes ont été déployés sur le terrain pour procéder au curage des canalisations, à la rénovation de certaines parties du système d’évacuation d’eaux pluviales et surtout à la préservation des ouvrages stratégiques.







« Les équipes techniques accorderont une attention particulière au réseau vétuste datant de 2005. Celui-ci connaît des affaissements. Le réseau de 2005, à cause de sa vétusté est à l’origine de beaucoup de problèmes. Il doit être repris afin de faciliter le drainage des eaux », a renseigné Moussa Guèye.



Selon lui, des mesures prioritaires ont été déclinées. En effet, l’année dernière, la station située en centre-ville était mise hors service durant quelques jours à cause des eaux qui avaient envahi le groupe électrogène.



« Nous avons eu un surplus d’eau au niveau de notre local technique, nous avons opté pour la délocalisation du groupe électrogène en le plaçant à un endroit où il ne peut pas être envahi par les eaux », a affirmé le chef régional de l’Onas.



La remise à flot du canal de Peulgha figure également dans les priorités de l’Onas. Les opérations concerneront cet ouvrage de drainage qui met hors d’eau plusieurs centaines de maisons.



« Ce canal qui a connu des affaissements sera réparé. Et, nous avons espoir que d’ici les premières pluies tout sera fin prêt », a garanti Moussa Guèye.