Opération de Sécurisation / Amendes forfaitaires : La police met un coup de balai et verse 4,4 millions au Trésor public

Dans un impressionnant déploiement d’efficacité, les forces de l’ordre ont démontré leur détermination à sécuriser les personnes et les biens ce week-end. Selon un article publié par Les Échos, pas moins de 349 individus ont été interpellés pour des infractions variées, allant de l’ivresse publique manifeste aux délits liés à la drogue et à la criminalité urbaine.







Une lutte tous azimuts contre l’insécurité







Les statistiques relevées sont révélatrices d’une vaste opération de contrôle. Parmi les infractions enregistrées :



• 78 arrestations pour ivresse publique manifeste.



• 40 interpellations pour nécessités d’enquête.



• 12 infractions liées à la détention et à l’usage de chanvre indien ou autres substances prohibées, dont un cas de détention de haschisch.



• Deux rixes sur la voie publique et plusieurs violences, notamment trois cas de coups et blessures volontaires et un cas de violence à ascendant.



• Des actes graves comme les menaces de mort avec arme blanche (2 cas) ou encore l’association de malfaiteurs (6 cas).







Ces interventions illustrent l’engagement sans relâche des forces de l’ordre face à une criminalité multiforme qui gangrène le quotidien.







Une répression accrue des infractions routières







Le volet routier n’a pas été en reste. Dans un souci de renforcer la sécurité sur les routes, la police a procédé à :



• 46 mises en fourrière de véhicules.



• 1937 motos contrôlées, parmi lesquelles 974 ont été immobilisées pour diverses infractions.







Ces efforts se sont traduits par un montant total de 4.424.000 francs CFA d’amendes forfaitaires versés au Trésor public.







Des résultats qui interpellent







L’article de Les Échos souligne également une diversité des infractions traduisant la complexité du maintien de l’ordre : vagabondage, abus de confiance, destruction de biens, ou encore racolage actif sur la voie publique. Ces arrestations reflètent un maillage serré et une capacité de réponse adaptée à chaque situation.







Cependant, ces chiffres, bien qu’impressionnants, posent la question de la récidive et des mesures préventives pour freiner durablement ces infractions. L’efficacité policière dans la répression est indéniable, mais elle devra s’accompagner d’un travail en profondeur sur les causes de ces délits pour garantir une société plus apaisée.







Une contribution financière significative







Outre l’aspect sécuritaire, cette opération a permis une contribution notable au budget de l’État via les amendes. Ces 4,4 millions de francs CFA témoignent de l’importance des efforts policiers dans un contexte économique exigeant, où chaque contribution au Trésor public compte.