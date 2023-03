Omar Mamadou Baldé, gouverneur de Tambacounda se confie : "Moi je suis devenu philosophe par le hasard des circonstances"

Omar Mamadou Baldé, actuel gouverneur de Tambacounda, était professeur de philosophie. Il a indiqué que cela est arrivé par le hasard des circonstances.

"Moi je suis devenu philosophe par le hasard des circonstances. J'étais un brillant élève en Sciences, mais j'étais aussi un peu turbulent. Alors les élèves ont l'habitude de trouver des surnoms pour leur professeur et nous avions un professeur de Mathématiques qui n'acceptait pas ça. Il entre un jour à 10h pour nous prendre de 10h à 12h et je prononce le terme Delta... Il demande c'est qui ? les gens m'indiquent au fond de la classe. Il vient, il me prend par l'oreille, il me tire jusqu'au tableau, il me donne une gifle et il me dit repart à ta place. J'avais très mal. Pas à cause de la douleur, mais de l'humiliation qu'il m'a faite. Je l'ai vécu comme une profonde humiliation. Je suis parti, je me suis désintéressé des mathématiques. C'est ce jour que j'ai levé la dernière fois ma main pour répondre à une question. J'ai arrêté de noter. Je venais participer aux cours. Et de 17-18, je commence à me retrouver avec des notes de 3 /20 en mathématiques. J'ai finalement abandonné la matière parce que je m'étais estimé à tort ou à raison humilié devant mes pairs et à chaque fois quand je sortais, les camarades jeunes filles riaient de moi, j'étais encore plus humilié. Et j'ai boudé. C'était en classe de quatrième. Donc lui (le professeur), sans s'en rendre compte, peut-être qu'il a tué un mathématicien pour faire naître un philosophe. Mais j'aurai bien pu être un ingénieur. Alors pour mes amis enseignants, soyons attentifs, les élèves ont une personnalité fragile, il faut savoir les récupérer. L'enfant peut commettre une erreur mais ce n'est pas un moyen de l'éliminer définitivement. Moi personnellement, j'en suis un cas et je voudrais le partager avec mes frères enseignants qu'ils soient des hommes ou des femmes. Gérons bien ces enfants ! Prenons les comme nos enfants, poussons les à aimer ce que nous faisons, mais n'ayons pas des postures qui les renvoient ou les éloignent de ce que nous faisons!" C’était en conclusion du CRD spécial tenu à Koumpentoum le 28 février 2023...