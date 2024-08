Olympiades de Mathématiques 2024/Johannesburg : l'équipe du Sénégal décroche 7 médailles

Le Sénégal est classé 7ème avec 3 médailles d'argent et 2 médailles de Bronze pour l'équipe Générale, ainsi qu’une médaille d’argent et une de bronze pour l’équipe féminine au PAMO 2024 qui s'est déroulé à Johannesburg (Afrique du Sud) du 10 au 20 août 2024. Il s'agissait des Olympiades Africaines de Mathématiques et le Sénégal était à sa deuxième participation après 7 ans d'absence.

L'année dernière à Kigali l'équipe avait décroché 3 médailles de bronze et un certificat d'honneur au PAMO (filles et garçons) ainsi qu'une médaille de bronze au PAMO des filles. Pour le classement par équipes, le Sénégal était à la 12ème place. Pour cette édition, l'équipe Marocaine a pris la première place suivie de l'Algérie et enfin la Tunisie s'est classée 3ème...