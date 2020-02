Officiel : Manchester City privé de compétitions européennes pendant deux saisons !

L'UEFA vient de balancer une véritable bombe. À travers un communiqué publié il y a quelques instants, l'instance européenne a annoncé que Manchester City était privé de compétitions européennes pour les saisons 2020-2021 et 2021-2022, pour avoir contourné les règles du fair-play financier. Le club anglais va également devoir payer une amende de 30M€.





Dans le viseur de l'UEFA depuis plusieurs mois concernant le fair-play financier mais également des transferts douteux, Manchester City avait déjà été sanctionné par l'instance européenne. Mais cette fois-ci, cette dernière a décidé de frapper fort. «la chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l'UEFA au cours des deux prochaines saisons (c'est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d'euros.» Les dirigeants de City comptent interjeter appel.





Foot mercato