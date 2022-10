Octobre rose / Cancer du sein : "C'est une maladie pernicieuse... Mais on peut gagner la bataille!" (Dr Aminata Badiane)

La recrudescence des cas de cancer du sein et du col de l'utérus (cancer féminins) est devenue un enjeu de santé publique en Afrique. Au Sénégal, où il reste les cancers les plus fréquents, les femmes bénéficient de gratuité pour le traitement. Une mesure qui a changé leur vie et celle de leur entourage. "Mais il faut que ces femmes se fassent dépister dans les hôpitaux assez tôt pour faciliter cette prise en charge médicale qui est primordiale pour la guérison", déclare Dr Aminata Badiane. Selon toujours cette dernière, "C'est une maladie pernicieuse car quand elle se manifeste c'est souvent trop tard. Mais maintenant avec les actions menées par les femmes durant le mois d'octobre rose qui est devenu l'affaire de tous, on voit maintenant que c'est l'affaire de tous, on peut gagner la bataille", a-t-elle ajouté. La sensibilisation demeure la seule solution, a ajouté cette dernière. "C'est pourquoi aujourd'hui on a organisé cette rencontre avec les femmes pour aborder le sujet qui ne doit plus être un tabou. On doit en parler et on a aussi profité pour dépister plus de 50 femmes...", dira-t-elle lors de cette journée organisée par l'Association des Étudiants et élèves musulmans du Sénégal.