Obsèques Nationales de Pape Bouba Diop : Le Ministre des sports remercie la population sénégalaise.

Après l’enterrement de l’ancien international Sénégalais qui repose désormais au cimetière de Dangou, une cérémonie d'hommage a été organisée ce 5 décembre au terrain de Ndeffane qui porte désormais son nom. Une occasion pour le Ministre des Sports Matar Ba de lui rendre un dernier hommage et de transmettre les condoléances du Chef de l’État à la famille éplorée.



C’est devant sa femme et ses deux enfants que le Ministre des sports a tenu à remercier toute la population sénégalaise qui a fait preuve de solidarité durant ces moments de deuil. Selon ce dernier, les sénégalais se sont mobilisés pour lui rendre hommage et prier pour le repos de son âme. « Des prières ont été aussi faites pour la réussite de la prochaine CAN. En tant que Ministre des Sports, j’ai bon espoir que ces prières seront exaucées », a-t-il ajouté avant de remercier les autorités locales d’avoir aussi participé à la réussite de ces obsèques.