Nuit du droit à l’éducation /1ère édition : la Cosydep honore les acteurs modèles

La Foire des Innovations en Éducation et Formation, dont la troisième édition s’est tenue les 6 et 7 octobre 2023, au Centre culturel Blaise Senghor, comporte une innovation majeure à travers la célébration de la nuit du droit à l’éducation. Il s’agit d’un nouvel espace qui complète ceux des éditions précédentes et qui est consacré à la distinction d’acteurs modèles au cours d’un diner de reconnaissance. En dédiant une nuit au droit à l’éducation, la COSYDEP place son initiative au cœur du cadre d’Action Éducation 2030 qui fait de l’éducation un droit humain fondamental que les États doivent assumer, en garantissant un accès universel et égal à une éducation de qualité équitable, inclusive et gratuite, à tous les enfants.

Au regard du rôle dévolu aux organisations de la société civile (OSC) notamment les coalitions et les réseaux, dans la mise en œuvre de l’ODD4, “la COSYDEP, par la nuit du droit à l’éducation, vise à renforcer la mobilisation sociale et la sensibilisation des citoyens au respect du droit universel à l’éducation. De ce point de vue, l’on comprend aisément pourquoi, pendant les deux jours de la Foire, une nuit est dédiée à la reconnaissance de la contribution de citoyens, d’entreprises, de célébrités de domaines divers, aux efforts pour l’effectivité du droit à l’éducation. En effet, dans un monde dominé par la recherche du profit et du prestige, marqué par la pression des priorités et la rareté des ressources, il est important de distinguer ceux qui orientent leurs efforts vers le développement du capital humain dont l’éducation est l’une des dimensions fondamentales. Il faut dire qu’un tel choix est complexe et difficile car, la COSYDEP l’a voulu exempt de subjectivité et de népotisme”, a dit le Directeur exécutif de COSYDEP, M. Cheikh Mbow.

Pour ce faire, un comité comprenant des experts et des spécialistes de l’éducation a été mis en place pour procéder à la sélection des récipiendaires sur la base de critères rigoureusement définis.

Les résultats des travaux ont permis de distinguer plusieurs catégories d’acteurs modèles : des personnalités du monde des entreprises, des élus, des célébrités sportives et culturelles, des personnalités des milieux religieux, bref, des porteurs de voix qui ont rendu d’éminents services à l’éducation. Ces modèles ont été primés et célébrés au cours de la nuit du droit à l’éducation et au-delà de cet événement ponctuel, ils se sont engagés à porter le plaidoyer sur le droit à l’éducation.

M. Mbow a tenu à féliciter les artistes Kader Pichininiko et le groupe Pape & Cheikh qui ont accepté volontiers, d’assurer l’animation du dîner. De la même manière, “je remercie infiniment mon ami et frère, Baye Oumar Guèye, Directeur général de SUDFM, le DG de Dakaractu, de Sunugox, de tous les partenaires et les sponsors qui ont participé à la réussite de la Foire et de cette première édition de la nuit du droit à l’éducation“, a conclu M. Mbow.