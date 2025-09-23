Nucléaire: l'Iran "ne cèdera pas" aux pressions pour abandonner l'enrichissement, dit Khamenei

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé mardi que l'Iran ne céderait pas sur la question de l'enrichissement d'uranium, point de friction majeur avec les pays occidentaux.



"Au cours des dernières décennies, durant lesquelles nous avons mené nos activités nucléaires en Iran, les pressions exercées sur notre pays (...) ont été considérables", a souligné lors d'une allocution à la nation Ali Khamenei. "Nous n'avons pas cédé et nous ne céderons pas. Nous n'avons jamais cédé aux pressions, ni sur cette question, ni sur aucune autre", a ajouté le dirigeant iranien à quelques jours d'une possible réimposition de sanctions de l'ONU faute d'accord avec les pays européens.

