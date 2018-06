Nouvelles révélations sur la mort de Mamadou Diop alias Seck Ndiaye : "Son argent, son frigo et ses habits ont étés apportés par les policiers" (Yabal Diop, frère du défunt)

Deux jours après la mort de Mamadou Diop, plus connu sous le nom de Seck Ndiaye, ses parents n’ont pas encore reçu le corps, du fait que les médecins n’ont pas encore terminé l’autopsie.



Yabal Diop, frère du défunt, fait d’autres révélations : l’argent de son frère, son frigo et ses habits ont étés apportés par les policiers et le matelas que le commissaire leur a montré n’est pas le sien.



En tout cas aujourd’hui, sa famille réclame toute la lumière sur cette affaire avec plusieurs zones d'ombre...