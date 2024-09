Nouvel Exploit : Mouhamed Rassoul Tounkara conquiert le Breithorn en Thiaya – Une Ascension Culturelle Révolutionnaire

Mouhamed Rassoul Tounkara, alpiniste sénégalais renommé, a récemment fait parler de lui en réussissant une ascension remarquable du Breithorn, tout en brisant les stéréotypes culturels. Juste après son aventure, ce dernier a contacté son frère et agent Abdoulaye Tounkara pour partager ses expériences enthousiatiques, malgré les défis rencontrés.



Lors de son expédition, Mouhamed avait initialement prévu de gravir le Cervin, mais des conditions météorologiques défavorables ont contraint l’équipe à retourner à 150 mètres du sommet. Cependant, cette défaite apparente n'a pas altéré son esprit. "C'était une expérience incroyablement enrichissante", a-t-il déclaré. "Nous avons dû redescendre à cause d’une tempête annoncée, mais l'aventure fut belle."



Le véritable exploit de Mouhamed réside dans son ascension du Breithorn, un sommet de 4 167 mètres d’altitude. Ce qui a particulièrement marqué cette ascension est le choix de Mouhamed de porter un "Thiaya", un pantalon bouffant traditionnel sénégalais, durant l'ascension. Cette décision visait à défier les préjugés et démontrer que les traditions africaines peuvent coexister avec les défis alpins. "Nous avons voulu montrer que les traditions sénégalaises ne sont pas seulement pour des contextes culturels spécifiques, mais peuvent également être fièrement portées au sommet du monde", a-t-il expliqué.



Le choix du Thiaya s'est révélé judicieux, facilitant la marche et évitant les accrochages avec les crampons. L'accueil de la communauté alpiniste a été particulièrement positif, avec beaucoup de questions sur la tenue et même une offre de 700 € pour acquérir un Thiaya. Cette réponse enthousiaste souligne l'impact positif de la culture sénégalaise dans des environnements où elle est peu représentée.



L'ascension du Breithorn a duré une journée, débutant le mardi et se terminant le même jour. Le mercredi, bien que prévu pour débuter l’ascension du Cervin, les conditions météorologiques ont forcé une nouvelle fois le retrait, confirmant que les caprices du temps en montagne sont un facteur imprévisible.



L'exploit de Mouhamed Rassoul Tounkara illustre non seulement ses capacités d'alpiniste, mais aussi sa détermination à valoriser sa culture dans un domaine traditionnellement dominé par d'autres élites. Son message est clair : il est essentiel de célébrer et de partager sa culture, même dans les environnements les plus inattendus.