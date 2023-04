Nord du Burkina: 40 morts dont six soldats dans une attaque de jihadistes présumés (gouverneur)

Six soldats et 34 supplétifs civils de l'armée du Burkina Faso ont été tués samedi lors d'une attaque de jihadistes présumés dans le nord du pays, a indiqué dimanche un communiqué du gouvernorat de Ouahigouya.



Un détachement de militaires et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) "a été la cible d'une attaque par des hommes armés non identifiés samedi (...) aux environs de 16 heures", près du village d'Aorema, précise le communiqué du gouvernorat. "Le bilan provisoire de cette attaque" est de "40 décédès parmi lesquels six militaires et 34 VDP".