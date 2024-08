Non paiement Location : Près de 300 étudiants Kaolackois à Dakar expulsés

La presque totalité des étudiants de Kaolack, Nioro entre autres venus des différentes localité du Sine Saloum se sont vus contraints de libérer, ce dimanche, les locaux qu'ils occupaient pour non paiement de la location. En cause le contrat d'un an qu'avait signé l'ancien ministre des finances et fils de Kaolack est arrivé à terme. Faute de renouvellement du contrat le bailleur a tout bonnement "chassé hors des lieux" ces jeunes Kaolackois. Parmi les filles une petite dizaine a été relogée dans le campus sociale de l'UCAD grâce aux tractations du président de la commision sociale de l’Union régionale des étudiants de Kaolack (UREK), Birane Seck. Toutefois, c'est près de 300 jeunes qui représentent l'avenir de Kaolack lancent un appel aux autorités pour qu'elles leur viennent en aide.