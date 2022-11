Nommé conseiller spécial : El Hadj Malick Guèye organise un meeting "Sargal" à Latmingué et appelle encore à l'unité en direction de 2024.

À la suite de sa nomination, le conseiller spécial du président de la République a organisé un méga-meeting sargal dans sa commune natale (Latmingué) où ses militants et parents ont tenu à remercier le chef de l'État par rapport à cette marque de considération. Les membres de sa sensibilité sont venus du pôle Sine-Saloum (Fatick, Kaolack et Guinguinéo, Kaffrine et Koungheul) pour participer à cette fête.

Une occasion pour le président du mouvement Suxali Sine-Saloum And Ak Sénégal de rappeler le mot d’ordre qui n'est rien d'autre que l'union des cœurs des différents leaders de l'Apr et de Bby en direction de 2024. En cela, El Hadj Malick Guèye s'est engagé à raffermir les relations pour que sa casquette de conseiller spécial puisse profiter davantage à son bienfaiteur.

Après avoir remercié le président de la République, dans ses propos, il n'a pas toutefois manqué de demander aux perdants des dernières élections à Kaolack de laisser la place aux plus méritants afin de permettre au président Macky Sall de relever les prochains défis électoraux.

En marge de ce meeting, d'ex militants de Aar Sénégal et de Yewwi Askan Wi ont décidé de rejoindre les rangs de l'ancien député de Latmingué. Ainsi, après l'étape de Latmingué, la délégation compte se rendre ce week-end dans l'arrondissement de Ndiédieng...