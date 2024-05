Wally Diouf Bodian, DG PAD: « Tout ce qui doit changer, le sera…car, nous sommes dans une démarche de performance »

Prenant les rênes de la plateforme portuaire, le nouveau directeur général Wally Diouf Bodian a tenu à rassurer ses collaborateurs avec qui il va travailler, dit-il dans la sincérité et le respect : « Dans cette nouvelle tâche, il ne s’agit pas de se dire qu’on est directeur général et qu’on endosse tout le travail. C’est un parcours que je vais partager avec tout le personnel portuaire. Chacun de nous livrera sa partition pour relever les défis » a confié le directeur général entrant à l’assistance. Étant syndicaliste, fonctionnaire et politique, Wally Diouf Bodian s’estime suffisamment outillé pour prendre en charge les attentes de tous les acteurs. Selon le successeur de Mountaga Sy, « au port autonome de Dakar, la performance sera de mise car, l’objectif est un changement et une rupture comme l’attendent les sénégalais qui ont fait confiance au projet.