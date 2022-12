Nomination : Zahra Iyane Thiam atterrit à l’ASEPEX

L’ancien ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a hérité de la direction générale de l’Agence sénégalaise pour la Promotion des Exportations. Un poste qui était vacant et qui, précédemment était occupé par l’actuel parlementaire, le Dr Malick Diop. Une décision prise par le chef de l'État lors du conseil des ministres de ce mercredi.