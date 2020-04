Nomination : Adja Sy, quitte "la place du Souvenir" vers de nouveaux challenges au Grand Théâtre...

L'ancienne administratrice qui était basée sur la corniche, aura désormais "un bon souvenir" de la place. En effet, Khadija Sy a été nommée par le président de la République à la présidence du Conseil d'administration du Grand Théâtre National, Doudou Ndiaye Rose.



L'ancienne présentatrice de l'émission "Djéguémar" a tenu à remercier le chef de l'État de lui avoir de nouveau fait confiance en la plaçant à la présidence de cette structure culturelle qu'est le Grand Théâtre National. Par ailleurs, des remerciements au ministre de la culture et même à Youssou Ndour ont été émis par Khadija Sy qui se réjouit de l'appui de ces derniers qui l'ont bien soutenue dans ses tâches professionnelles.



Elle n'a pas, pour autant, oublié le personnel avec lequel elle a évolué pendant 5 ans et 6 mois à la place du souvenir et avec lequel, elle a partagé le challlenge de ce lieu social et culturel...