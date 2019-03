Nîmes : Le sénégalais Moustapha Diallo quitte le club et devrait mettre fin à sa carrière

Le milieu international sénégalais Moustapha Diallo, sévèrement blessé à une cheville, quitte le Nîmes Olympique, a annoncé mercredi le club, et risque de mettre un terme à sa carrière, à 32 ans. « Le club nîmois et le milieu de terrain défensif ont mis fin au contrat qui les liait », indique le club dans un communiqué.



Touché à la cheville gauche en Championnat face à Marseille (2e journée, 3-1), les examens passés avaient décelé une usure très importante de son cartilage jusqu'à lui provoquer des douleurs chroniques. Après avoir disputé sept matches en début de saison, Moustapha Diallo n'a plus joué depuis la 8e journée à Montpellier, où il avait dû sortir à la mi-temps.