New african challenge pêche en eaux troubles : le patron Ibrahima Sall accusé d’arnaque (Document)

La société New african challenge s.a, spécialisée dans la commercialisation et l’exportation de produits de pêche, est dans une zone de turbulence. Son patron Ibrahima Sall est accusé par un intermédiaire marocain, qui l’aurait mis en rapport avec une entreprise ukrainienne, de l’avoir escroqué. Joint par nos soins, M. Sall a balayé d’un revers de la main ces accusations et promet de verser au Marocain la somme dûe à titre de commission. Il dit attendre que les ukrainiens auxquels étaient destinés la marchandise paient pour rétribuer l'intermédiaire.