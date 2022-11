Nécrologie : le chanteur Pape Fall de l'African Salsa a tiré sa révérence.

Moins de 24h après l’annonce du rappel à Dieu de l’artiste comédien, Bass Diakhaté, voilà qu’une triste nouvelle vient encore s’abattre sur le monde culturel sénégalais.



L’artiste chanteur et compositeur, Papa Amadou Fall, plus connu sous le nom de Pape Fall African Salsa a tiré sa révérence. Le décès est survenu dans la soirée de ce mercredi à l’âge de 75 ans. L’information a été donnée par son fils, Mademba Fall dans un post sur sa page Facebook.



« J’ai le regret de vous faire part du rappel à Dieu de mon père Papa Amadou Fall (…) Joignez-vous à nous pour prier le Très Haut de lui accorder le paradis », a-t-il écrit. Il a témoigné retenir de son père amour, piété, droiture, sensibilité, fidélité et sincérité.



Pape Fall était une icône de la Salsa avec des tubes comme « Aminata » ou « Fonkal sa seye » qui l’ont rendu célèbre et propulsé au-devant de la scène musicale. Il était le lead vocal du groupe African Salsa fondé en 1995.

Dakaractu compatit à la douleur et présente ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.