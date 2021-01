Nécrologie : Rappel à Dieu du professeur Gaye Daffé de l'UCAD.

Le monde universitaire et scientifique est endeuillé avec le rappel à Dieu du Professeur Gaye Daffé, vendredi soir, en France, des suites d’une maladie.

Professeur à la Faculté des sciences de gestion (Faseg) de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, le défunt était également chercheur au Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres) où il était, jusqu’à son décès, le chef du département mondialisation, intégration régionale et développement local.

Ses travaux de recherche portaient d’ailleurs sur le commerce international, les politiques commerciales, l’économie du développement, l’éducation, la pauvreté. Le Pr Gaye Daffé a été coordinateur d’un certain nombre de programmes de recherche et d’ouvrages sur la croissance et la pauvreté...