Ndoffane: 3 morts et plusieurs blessés dans un accident de la circulation.

Un accident de la circulation s'est produit après la rupture du jeûne sur la route de Kaffrine à hauteur de Ndoffane, non loin de Daga Diakhaté.



Un mini-car( horaire de Kathiote) en provenance de Dakar s'est renversé sur cet axe routier en faisant 3 morts sur le coup et plusieurs blessés graves.



Selon les passagers, un autre véhicule aurait heurté le pare-choc arrière du mini-car et c'est ce qui aurait d'ailleurs poussé leur voiture à quitter la route pour aller se renverser sur un ravin.



Nous y reviendrons.