Ndiassane 2023 : Sokhna Maguette Kounta insiste sur l'éducation de base surtout celle des mères de famille pour contre-carrer le phénomène de l'émigration clandestine et appelle à une présidentielle apaisée

Comme à l'accoutumée,. Sokhna Maguette Kounta organise à chaque fête du baptême du Prophète (PSL) à Ndiassane, une cérémonie religieuse en guise de contribution lors de cet événement. Pour cette 140 ème édition, Sokhna Maguette Kounta a mis l'accent sur l'importance de l'éducation et le rôle déterminant des mères dans l'encadrement de leurs enfants.

Selon elle, "une éducation sérieuse de nos mamans ne peut qu' impacter positivement dans le processus d'orientation des jeunes". En effet, pour elle, la discipline et le sérieux doivent nous permettre de jouer pleinement notre rôle en toute chose pour le développement de la société. Surtout, dira-t-elle, pour contre-carrer l'émigration clandestine qui est bannie par la religion.

Cependant, elle a tenu à prier pour une élection apaisée, non sans appeler les uns et les autres à œuvrer pour la paix et la stabilité...