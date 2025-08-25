Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice"


Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice"
Face à la presse ce dimanche 24 août à Soussoung, le collectif pour la défense des terres des populations locales et des conseillers municipaux ont vivement dénoncé ce qu’ils qualifient de "forcing" et d’injustice criarde. Dans un témoignage inédit et explosif, Aïda Sarr, sœur du président de la République Bassirou Diomaye Faye, a haussé le ton et demandé une intervention rapide du chef de l’État pour mettre fin à ce qu’elle considère comme une "honte nationale".
 
 
 
 
Ce dimanche 24 août, Soussoung a été le théâtre d’une conférence de presse électrique où le Collectif pour la Défense des Intérêts Fonciers et les populations locales ont dénoncé avec force les dérives constatées autour d’un litige foncier qui secoue la localité.
 
Parmi les voix les plus marquantes, Aïda Sarr, sœur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et conseillère municipale, a pris la parole avec émotion et colère :
 
"Je suis la sœur du président Bassirou Diomaye Faye. Sur cette affaire, je suis à la fois confuse et honteuse. Nous avons le sentiment que rien n’a changé au Sénégal. Nous continuons à vivre la pire des choses : les mêmes pratiques, les mêmes injustices. Je demande solennellement à mon frère, le président, de m’écouter et de m’entendre, moi, sa sœur. Cette affaire ne doit pas exister, surtout dans son propre fief."
 
La conseillère dénonce avoir été écartée des délibérations sur ce dossier brûlant. Selon elle, la délibération a été adoptée avant même la convocation du conseil municipal. Interpellée sur la question, le maire aurait affirmé n’être au courant de rien, ce qui accentue le climat de méfiance et de suspicion.
 
 
Le collectif monte au créneau
 
Pour Ndiome Thiaw, coordonnateur du Collectif pour la Défense des Intérêts de Soussoung, l’affaire est encore plus grave que ce qui circule dans l’opinion. Il a démenti avec force les informations selon lesquelles des indemnisations auraient été distribuées aux populations :
 
"C’est totalement faux ! Personne ici n’a reçu un seul franc. Pendant que les terres sont bradées, les autorités restent muettes. C’est inadmissible."
 
Selon lui, la tension monte dans le village, au point que de nombreux jeunes ont quitté la localité par peur de représailles. Cette situation, prévient-il, risque de mettre à genoux l’économie locale :
 
"Les champs sont abandonnés, les semis délaissés. L’agriculture et l’élevage sont nos seules sources de revenus, mais aujourd’hui tout est à l’arrêt."
 
 
Un climat de peur et d’arrestations
 
À la crise foncière s’ajoute une pression judiciaire grandissante. Selon le collectif, neuf personnes sont désormais en détention, après l’arrestation récente de deux nouvelles figures locales, portant le nombre total de détenus à neuf.
 
Malgré la gravité de la situation, les autorités étatiques n’ont pour l’instant pris aucune mesure forte pour apaiser la tension.
 
Un appel direct au président
 
À travers Dakaractu Mbour, les populations de Soussoung lancent un cri d’alarme et appellent directement le président Bassirou Diomaye Faye à intervenir pour mettre un terme aux injustices et rétablir la paix sociale dans son propre fief.
 
 "Nous voulons juste vivre dignement sur nos terres. Nous n’accepterons pas de les perdre dans l’indifférence générale," a martelé Ndiome Thiaw, le visage marqué par la colère et l’inquiétude.


Lundi 25 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy

Thiès - annulation de sa nomination aux fonctions d’intendant au lycée ex-CEM Fahu : Mamadou Diène conteste la décision de Guirassy - 25/08/2025

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice

État de santé précaire de Farba Ngom : Le député Baranne Fofana demande clémence au ministre de la justice - 25/08/2025

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC

Ayib Daffé réplique à Aissatou Tall Sall : ce n’est pas le projet qui « dégage », mais les réformes de l’OFNAC - 25/08/2025

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC »

GMS charge Serigne Bassirou Gueye: « C’est lui qui a produit du faux dans le dossier de Ousmane Sonko… il n’a pas sa place à l’OFNAC » - 25/08/2025

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar

Assemblée nationale - El Malick Ndiaye adresse ses félicitations à Abass Fall, le 166ᵉ député devenu maire de Dakar - 25/08/2025

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… »

Assemblée nationale - Aissatou Tall Sall accuse « On précipite l’OFNAC pour écarter Bassirou Guèye… » - 25/08/2025

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité

Réforme de l’OFNAC : Ousmane Diagne promet transparence, indépendance et efficacité - 25/08/2025

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes

Assemblée nationale : Papa Tahirou Sarr dénonce la mafia des papiers d’état civil et des diplômes - 25/08/2025

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives »

Me Abdoulaye Tall « l’ancien OFNAC était taillé sur mesure, le nouveau mettra fin aux dérives » - 25/08/2025

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ?

Première session extraordinaire : Ce que le doyen Alla Kane voit dans ces lois pour l’avenir du Sénégal ? - 25/08/2025

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme »

Le ministre Ousmane Diagne sur les lenteurs dans les dossiers judiciaires : « Il faut un traitement avec rigueur et célérité, en évitant toute vice de forme » - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall

Mairie de Dakar : Moussa Diakhaté salue le bon déroulement du vote et félicite le maire Abass Fall - 25/08/2025

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye

Abass Fall élu maire de Dakar : les félicitations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye - 25/08/2025

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement

Débordement du fleuve Sénégal : La côte d’alerte à Bakel passée de 03 cm (10,03 m), selon le Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement - 25/08/2025

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative »

Ngoné Mbengue, maire sortante : « J’invite Abass Fall à une gestion inclusive et participative » - 25/08/2025

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix

Élection à la Mairie de Dakar : Abass Fall élu nouveau maire avec 49 voix - 25/08/2025

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation »

Guy Marius Sagna « refuser le vote sur l’OFNAC, c’est accepter le détournement des 766 milliards du plan anti-inondation » - 25/08/2025

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… »

Loi portant création de l’OFNAC - Député Abdou Karim Sall « Toutes les lois de bonne gouvernance seront votées… » - 25/08/2025

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé

Rétablissement de la légalité statutaire au sein du PS : l'initiative pour la Réforme du Parti Socialiste saisit le tribunal en référé - 25/08/2025

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... »

Création Ofnac - Cheikh Bara Ndiaye lâche sa vérité : « Ce vote n’est pas pour le passé mais pour notre avenir... » - 25/08/2025

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice

Élection à la mairie de Dakar : Quatre candidats en lice - 25/08/2025

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire

Mairie de Dakar : 82 conseillers municipaux élisent aujourd’hui un nouveau maire - 25/08/2025

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS)

Projet de loi portant création de l’OFNAC: « la lutte contre la corruption commence par faire la lumière sur l’affaire ASER » (TAS) - 25/08/2025

Plan de redressement économique -

Plan de redressement économique - "l'union, un préalable indispensable : notre nation ne se bâtira jamais dans la division" (Ma Diakhaté NIANG) - 25/08/2025

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille

Thiadiaye : Père de 31 enfants, Birima « Ndongo » se tourne vers le trafic de chanvre indien pour nourrir sa famille - 25/08/2025

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale

Drame au Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’autopsie d’Alioune Badara Mbengue révèle une défaillance cardiaque fatale - 25/08/2025

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal

Mairie de Dakar : Ngoné Mbengue désignée candidate de Taxawu Senegaal - 24/08/2025

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ...

Religion : La CONACOC fixe la date de la célébration du Gamou, le ... - 24/08/2025

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité »

Ville de Dakar - Barthélémy Dias prévient Ngoné Mbengue et autres opposants : « Ceux qui seront à la mairie pour une élection sont dans l’illégalité » - 24/08/2025

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries

Immigration clandestine : Un convoi de 248 migrants, parti du Sénégal, atteint les Îles Canaries - 24/08/2025

RSS Syndication