Ndiaganiao / Affaire foncière à Soussoung : La sœur du président Bassirou Diomaye Faye brise le silence et "dénonce une injustice"

Face à la presse ce dimanche 24 août à Soussoung, le collectif pour la défense des terres des populations locales et des conseillers municipaux ont vivement dénoncé ce qu’ils qualifient de "forcing" et d’injustice criarde. Dans un témoignage inédit et explosif, Aïda Sarr, sœur du président de la République Bassirou Diomaye Faye, a haussé le ton et demandé une intervention rapide du chef de l’État pour mettre fin à ce qu’elle considère comme une "honte nationale".

Ce dimanche 24 août, Soussoung a été le théâtre d’une conférence de presse électrique où le Collectif pour la Défense des Intérêts Fonciers et les populations locales ont dénoncé avec force les dérives constatées autour d’un litige foncier qui secoue la localité.

Parmi les voix les plus marquantes, Aïda Sarr, sœur du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et conseillère municipale, a pris la parole avec émotion et colère :

"Je suis la sœur du président Bassirou Diomaye Faye. Sur cette affaire, je suis à la fois confuse et honteuse. Nous avons le sentiment que rien n’a changé au Sénégal. Nous continuons à vivre la pire des choses : les mêmes pratiques, les mêmes injustices. Je demande solennellement à mon frère, le président, de m’écouter et de m’entendre, moi, sa sœur. Cette affaire ne doit pas exister, surtout dans son propre fief."

La conseillère dénonce avoir été écartée des délibérations sur ce dossier brûlant. Selon elle, la délibération a été adoptée avant même la convocation du conseil municipal. Interpellée sur la question, le maire aurait affirmé n’être au courant de rien, ce qui accentue le climat de méfiance et de suspicion.

Le collectif monte au créneau

Pour Ndiome Thiaw, coordonnateur du Collectif pour la Défense des Intérêts de Soussoung, l’affaire est encore plus grave que ce qui circule dans l’opinion. Il a démenti avec force les informations selon lesquelles des indemnisations auraient été distribuées aux populations :

"C’est totalement faux ! Personne ici n’a reçu un seul franc. Pendant que les terres sont bradées, les autorités restent muettes. C’est inadmissible."

Selon lui, la tension monte dans le village, au point que de nombreux jeunes ont quitté la localité par peur de représailles. Cette situation, prévient-il, risque de mettre à genoux l’économie locale :

"Les champs sont abandonnés, les semis délaissés. L’agriculture et l’élevage sont nos seules sources de revenus, mais aujourd’hui tout est à l’arrêt."

Un climat de peur et d’arrestations

À la crise foncière s’ajoute une pression judiciaire grandissante. Selon le collectif, neuf personnes sont désormais en détention, après l’arrestation récente de deux nouvelles figures locales, portant le nombre total de détenus à neuf.

Malgré la gravité de la situation, les autorités étatiques n’ont pour l’instant pris aucune mesure forte pour apaiser la tension.

Un appel direct au président

À travers Dakaractu Mbour, les populations de Soussoung lancent un cri d’alarme et appellent directement le président Bassirou Diomaye Faye à intervenir pour mettre un terme aux injustices et rétablir la paix sociale dans son propre fief.

"Nous voulons juste vivre dignement sur nos terres. Nous n’accepterons pas de les perdre dans l’indifférence générale," a martelé Ndiome Thiaw, le visage marqué par la colère et l’inquiétude.