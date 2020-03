Ndiaffate / Thiakho Thiofior : Quand Sangue Barham Ndiaye parle de Baye Niass.

Le village natal (Thiakho Thiofior) du guide religieux, Sangue Barham Ndiaye, a abrité ce week-end son grand gamou annuel. Un évènement religieux qui a réuni un fils de Baye Niass (Baye Mbaye Niass MC), des petits-fils de Cheikh Al Islam et des fidèles talibés venus nombreux.



Une occasion saisie par ce dernier pour parler de Cheikh Al Islam à travers sa vie, ses écrits et le rôle "important" qu'il a joué dans la tariqa tijania au Sénégal et dans l'international.



Et selon Serigne Sangue Barham Ndiaye, les talibés du fils de El Hadj Abdoulaye Niass ont de quoi être fiers de leur guide spirituel et de sa famille...