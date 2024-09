( Navétanes ) PHASES NATIONALES - Une Asc de Mbacké durement sanctionnée pour mauvais comportements de ses supporters

Les Asc de Mbacké et de Touba n’ont pas toujours été heureuses lors des phases nationales navétanes organisées dans la région de Diourbel avec comme attraction majeure Mbacké. Après les contre-performances de l’Asc Yoonu Ndam, la déception de Ocass, c’est l’Asc Nexlé qui sombre dans le spectre des mauvais comportements. En effet, pour avoir proféré des injures , blessé un assistant, procédé à des jets de pierres et de sachets dans le stade et aussi pour avoir manqué de peu d’agresser les arbitres , les supporters ont poussé le CQRP de l’Oncav à sévir . Ainsi , un peine de 02 ans avec sursis a été prononcée en plus d’une amende de 02 millions de francs cfa.



Le document précise qu’il est dorénavant interdit à Nexké de participer aux activités de l'ONCAV et de ses démembrements tant que l'amende n'est pas payée . Il lui est aussi interdit d’utiliser de la sonorisation dans les gradins pour le reste de la saison toutes compétitions confondues dés parution du PV.



L’oncav Suspend , pr ailleurs, les joueurs Aliou Bassène LN°310820240001DL et Cheikh NDoye LN°200319990010DL tous de l'ASC NEEXLE à deux (02) ans ferme dès parution du présent PV. Il Ssuspend, pour terminer , l'Officiel Ousmane Mbaye CIN 1221199228692, administratif de l'ASC NEEXLE sur la feuille de match, à trois (03) ans ferme dès parution du PV.



Le document Instruit, en passant , à tous les démembrements de l'ONCAV (Zones, ODCAV et ORCAV) de veiller au respect strict de toutes ces mesures.



Face à la presse , Amadou Kâne , Président de l’Oncav, s’est lui félicité du déroulement satisfaisant global des phases nationales qui devraient se terminer vendredi prochain.