Nabil Ammar, ministre tunisien des affaires étrangères : "C'est totalement irresponsable de mettre la Tunisie sur le banc des accusés!"

La république tunisienne s’est voulue un peu claire dans ce discours qui lui a valu des attaques de tous bords. Le communiqué de l’Union Africaine a même qualifié les propos du président Kais Saied sur la situation des migrants irréguliers, de « racistes». Un discours haineux selon l’institution africaine et qui a poussé le ministre des affaires étrangères de Tunisie à s’expliquer sur les motivations de cette décision qu’il qualifie de pertinente. « La migration illégale pose des problèmes dans tous les pays du monde. Le fait de reconnaître qu’il y’a un problème ne veut pas dire tenir un discours haineux. C’est une interprétation erronée et infondée. Une présence de trafiquants de migrants ne peut qu’avoir des conséquences néfastes dans le pays. Il est alors du ressort et de la responsabilité du chef de l’État de dire ce qu’il en est et de prendre les mesures nécessaires », déclare le ministre Nabil Ammar qui s’exprimait sur France 24.



D’après le membre du gouvernement tunisien, il y’a des réseaux de migrants qui profitent de ce phénomène et qui se font beaucoup d’argent. « Ce que nous voulons éviter, c’est des tensions inutiles qui peuvent entraîner des situations compliquées pour le pays. Il faut alors, pour notre part, informer et expliquer que ceux qui vivent de l’envenimement de cette situation sont irresponsables et remettre cette question dans son cadre », explique le chef de la diplomatie tunisienne.



Quant aux propos du président Kais Saied, il faut les mettre dans leur contexte. Ce dont il s’agit selon Nabil Ammar, c’est l’immigration illégale liée à plusieurs aspects criminels. « Il faut apaiser les esprits. Nous sommes en train de faire la communication nécessaire pour informer que ces migrants qui sont en situation régulière n’ont aucunement raison de s’inquiéter. Nous avons le devoir d’alerter quand les choses atteignent un certain niveau. Le président a été responsable de prendre cette décision. C’est totalement irresponsable de mettre la Tunisie sur le banc des accusés », décrie le ministre des affaires étrangères de la Tunisie...