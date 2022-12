NÉCROLOGIE / Rappel à Dieu de Charles Forster, comédien et cinéaste

Le comédien et cinéaste Charles Forster nous a quittés ce Samedi à Dakar informent ses proches. Créateur de la compagnie « Kakatart », Charles Forster, 69 ans, était aussi le Président de l’association des « maris battus ». Une association créée à la suite de déboires qu’il avait avec son ex-femme Anita Nouzilinou. Grand de taille, la barbe poivre-sel, et la voix qui portait haut, Charles Forster avait été remarqué dans la pièce de théâtre « la bonne particulière » dans les années 80, où il incarnait un riche « américain » revenu au pays et qui draguait la ménagère de son ami. Adieu l’artiste!