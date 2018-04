NÉCROLOGIE - Dakaractu en deuil : Sellé Mbaye perd son père

Mamadou Lamine Mbaye dit Sellé, responsable service photo à Dakaractu vient de perdre son père. Moustapha Mbaye, puisque c'est lui qu'il s'agit, a tiré sa révérence suite à une courte maladie.

La levée du corps aura lieu ce dimanche à la mosquée de Médina située sur la rue 19X4, plus précisément au quartier Damels à 17 heures suivie de l'enterrement à Yoff.

Dakaractu s'associe à la douleur et présente ses condoléances sincères à Sellé Mbaye, Boury Mbaye et à toute la famille Mbaye.