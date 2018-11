NÉCROLOGIE : Birane Ndour perd sa mère Cathy Cissé

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle. Birane Ndour, fils de Youssou Ndour et directeur général du Groupe Futurs Médias, vient de perdre sa mère.

Cathy Cissé vient d’être rappelée à Dieu à la Clinique de la Madeleine des suites d’une maladie qui l’avait alitée depuis un moment. La levée du corps sera suivie de son enterrement à Darou Mousty.

Dakaractu s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à Birane Ndour et à toute la famille éplorée.