Musique : Ziko, l'artiste-musicien sénégalais lance une initiative mondiale pour le développement et l'emploi

L'artiste-musicien sénégalais de renommée internationale, Alseyni Baldé, plus connu sous son nom de scène "Ziko", s'apprête à marquer l'histoire avec la sortie officielle de son nouvel album et le lancement d'une tournée mondiale exceptionnelle.



Plus qu'un simple événement musical, cette initiative porte une mission noble et ambitieuse : consacrer 50% des retombées financières de l'album et des concerts de la tournée à des actions de développement dans des domaines clés tels que l'emploi, la santé, l'éducation et l'environnement.



Une réponse concrète à la crise de l'emploi et à l'immigration irrégulière.Avec l'objectif clair d'impacter la vie de millions de personnes, Ziko a déclaré que cette initiative vise à créer 4 millions d'emplois et à bénéficier directement à 8 millions de Sénégalais au cours des cinq prochaines années. Cette vision est en parfaite adéquation avec les défis pressants auxquels fait face le Sénégal, notamment la crise de l'emploi et l'immigration irrégulière. En s'engageant à utiliser sa notoriété et ses ressources pour le bien commun, Ziko souhaite apporter une réponse concrète à ces problématiques et contribuer à un développement durable pour son pays.



Une tournée mondiale sous le signe du développement durable