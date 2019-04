Musique : Sa carrière, son succès, ses ambitions... Jeeba dévoile tout

Jeeba de son vrai nom Djibril Ka, évolue dans l'Afro musique depuis quelques années. Avec un style musical mix, Jeeba a, durant sa jeune carrière, procuré trois singles : dekeul, liggey, so bayiwoul.



Son tube "So bayiwoul" introduit dans la série sénégalaise "Jixiii Jaxaa", lui a procuré un succès foudroyant.



Dans une interview accordée à Dakaractu, le chanteur rappelle que sa musique est à l'image d'une société en pleine mutation. Elle se veut plus proche de son sujet désignant ses aspirations plus profonde. À cet effet, il lui procure un sens nouveau qui s'identifie aux attentes de tous.



Toutefois, le natif de Thiès a dévoilé ses ambitions. Celle d'exporter la musique sénégalaise tout en la rendant attractive. Procurer plus de diversité dans la production musicale, mais aussi permettre aux acteurs de l'industrie musicale de vivre avec le métier en impulsant une nouvelle dynamique qui tend vers la création et l'innovation.